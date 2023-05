Comment avoir plus d’argent que votre voisin à la retraite ?

Le placement SCPI, ou Société Civile de Placement Immobilier, permet d’investir dans l’immobilier sans gestion et de toucher directement sur son compte bancaire des loyers. Les rendements des SCPI peuvent aller jusqu’à plus de 6 % pour les meilleures SCPI.

Rendement attractif et revenus complémentaires réguliers sont les deux atouts qui font de la SCPI le placement retraite par excellence plébiscité par des milliers de retraités chaque année.

Exemple d’un investissement en SCPI à la retraite

André, 65 ans, a choisi d’investir 120 000 € en immobilier avec la SCPI avec La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) suite à la vente de son studio à Montpellier en 2020. Avec un rendement de 6 % sur ses SCPI, il perçoit aujourd’hui environ 600 € de revenus mensuels sans avoir rien à faire ! "Je ne me définis pas comme un rentier mais ces revenus en plus complètent agréablement ma retraite. Cela me permet de vivre ma passion du voyage sereinement. J’ai passé 4 mois au Mexique et 3 mois au Laos l’année dernière ! De temps en temps je passe un coup de fil à mon conseiller de La Centrale des SCPI sinon je n’ai rien à faire !" nous explique André, souriant.

Le placement SCPI n’est pas réservé aux retraités, il est possible aussi d’anticiper et de préparer sa retraite avec la SCPI. À La Centrale des SCPI, les conseillers accompagnent aussi régulièrement des jeunes qui débutent avec les SCPI et qui veulent investir progressivement.

Exemple d’un investissement progressif en SCPI

Lucie a investi un capital de 5 000 € suite à son bonus annuel. Depuis, elle investit régulièrement 150 € par mois et réinvestit en plus les revenus.

"Avec mon conseiller de La Centrale des SCPI, nous avons fait des estimations, je pourrais arriver à un capital de plus de 30 000 € en SCPI dans 10 ans à ce rythme ! Sachant qu’il me reste plus de 30 ans avant la retraite, je vise bien plus que ça !" témoigne Lucie.