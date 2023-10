Épargne : comment mettre de l’argent de côté efficacement ?

Pour mettre de l’argent de côté, l’idéal est bien sûr d’en gagner plus. En matière de revenus complémentaires, le développement des applications de vente et locations entre particuliers offre des outils appréciables. L’achat en seconde main est en plein boom, pour des raisons aussi bien économiques qu’écologiques. Vous pouvez ainsi vendre les objets ou vêtements dont vous ne vous servez plus. La location ponctuelle de votre véhicule ou même d’outils est également une solution. La location de tout ou partie de son logement à des touristes, des étudiants, des travailleurs saisonniers, ou simplement comme espace de stockage est possible. Cela peut rapporter de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros par mois. On peut aussi miser sur les applications de micro-épargne. Celles-ci mettent automatiquement de côté des sommes modiques, par exemple en arrondissant les dépenses quotidiennes.