Crowdlending : une bonne solution pour compléter sa retraite ?

C’est notamment le cas du crowdlending, une sous-catégorie du crowdfunding (financement par la foule). Ce dernier a pour principe de faire appel à une multitude de donateurs modestes mais nombreux pour financer un projet. Dans le cadre du crowdlending, il s’agit plus simplement d’octroyer de nombreux prêts à une PME. Ce système peut être séduisant pour les retraités à plusieurs égards. D’une part, il permet un investissement dans l’économie réelle et de proximité. Il est possible de n’investir que quelques centaines, voire quelques dizaines d’euros si on le souhaite. Les prêts concernent généralement des projets à court terme, avec des remboursements et intérêts obtenus en quelques mois. La somme investie n’est donc pas immobilisée pour une longue durée, ce qui aurait peu de sens une fois l’âge de la retraite atteint. Mais surtout, les plateformes affichent souvent des promesses de rendement impressionnantes, dépassant parfois les 10 %.