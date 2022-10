Épargne : 5 conseils pour bien placer son argent en période d'inflation

Jamais les Français n'ont disposé d'autant de liquidité sur leurs comptes en banque. En cause, l'anxiété liée à période d'incertitude géopolitique et économique, combinée à la sortie de la crise sanitaire, période pendant laquelle les ménages ont massivement épargné. Résultat : ils se retrouvent avec des comptes courants remplis à un niveau record. Plus de 540 milliards d'euros, selon les dernières estimations de la Banque de France.

Mais, alors que l'inflation devrait atteindre les 6% sur un an, ceux qui laissent "dormir" leur argent sur leurs comptes courants, non rémunérateurs, voient leur pouvoir d'achat progressivement grignoté. En cette période, les livrets réglementés, comme le Livret A et le Livret développement durable, sont eux aussi plébiscités. "Les Français privilégient aujourd'hui la liquidité, et donc les placements sûrs, de court terme", confirme à TF1info Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.

En temps d'inflation et de crise, il faut pourtant "diversifier ses placements", estime l'économiste, selon qui "il faut également oser prendre des risques". Voici ses conseils pour bien placer votre argent en cette rentrée marquée par l'incertitude.