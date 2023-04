Pourquoi les retraités vendent leur appartement locatif pour investir en SCPI ?

Les retraités affichent un réel désamour pour l’immobilier locatif traditionnel, c’est-à-dire acheter un appartement pour le mettre en location et en retirer des profits.

Ceci s’explique pour plusieurs raisons :

- Le rendement d’un appartement locatif peine à dépasser 2 % dans certaines métropoles françaises. Un chiffre bien inférieur à celui de l’inflation (5,9 % en 2022) que nous vivons. En effet, le plafonnement des loyers et l’augmentation des charges de copropriété viennent anéantir le rendement locatif.

- En France, sept copropriétés sur dix font face à des factures impayées de propriétaires bailleurs. Cette dégradation s'explique par une forte hausse des prix de l'énergie et des charges courantes. Certains propriétaires n’ont donc plus les moyens d’honorer les appels de fonds trimestriels.

- En plus de coûts toujours plus élevés, gérer un appartement locatif est aujourd’hui une des activités les plus chronophages de tout investisseur immobilier. Un retraité n’a en effet n’a plus l’envie d’être appelé un weekend par un de ses locataires pour régler un problème de plomberie.

Pire, les vacances locatives, le non-paiement des loyers et les dégradations de toutes sortes sont des risques très présents qui poussent les propriétaires bailleurs à se séparer de leur bien immobilier.

Bon à savoir :

Une fois l’imposition et les prélèvements sociaux payés, beaucoup de retraités nous confient perdre de l’argent plutôt que d’en gagner avec leur appartement locatif. L’investissement immobilier devient alors contre-productif.

Se séparer d’un appartement locatif après 60 ans permet généralement de profiter d’une belle plus-value et ainsi jouir d’un capital plus important. Correctement réinvestie, cette somme permet de générer un complément de revenus plus important que précédemment. De nos jours, les retraités privilégient le placement SCPI pour investir en immobilier sans se créer d’angoisses et profiter de rendements supérieurs à 6 %.