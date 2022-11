Épargne : acheter de l’or, bonne ou mauvaise affaire ?

Qui n’a jamais rêvé d’or ? La finance ne peut prétendre le contraire. Les coffres des banques centrales en sont bien remplis : la France en possède 2 436 tonnes. Beaucoup d’investisseurs considèrent ce placement sûr et rentable. Leur principal argument : ce métal noble tangible reste protégé contre la destruction de valeur. Président du site Aucoffre.com qui vend de l’or et de l’argent, Jean-François Faure fait de l’or un outil martingale permettant aux détenteurs de transmettre sa valeur. "Quelqu’un qui veut de l’or est prêt à en payer le prix quel qu’il soit. Ce métal permet d’éviter de devenir pauvre." L’inflation favorise la cote de l’or. La hausse des taux d’intérêt, organisée par les banques centrales, renchérit le prix des monnaies et les actifs de long terme (obligations, bons du trésor, etc.) reprennent des couleurs. Les investisseurs se détournent provisoirement du métal jaune et en font baisser son prix. Jean-François Faure assure que c’est le moment d’en acheter : "Le coût de l’or s’est stabilisé depuis cet été. L’Euro a perdu de sa valeur et son comportement n’est pas le même qu’en dollar. La hausse des taux d’intérêt reste limitée et ne concurrence pas l’or actif." Ainsi, même si ce métal précieux a lourdement chuté, l’or reste en hausse de 9 % depuis octobre dernier tandis que les indices boursiers plongent dans le rouge sur la même période.

La fiscalité transforme vos investissements de métal jaune en or. Au contraire des bijoux, vous ne payez pas de TVA lors de l’achat de ce métal précieux. Vous avez le choix entre deux solutions :

- La taxe forfaitaire sur les objets précieux : lors de la revente, l’État taxe le montant brut de la vente à hauteur de 6,5 % (pour le jeton) et à 11,5 % (pour le lingot).

- Régime de plus-values de cession des biens mobiliers : sur option, vous pouvez choisir l’abattement pour durer de détention. L’impôt de la plus-value s’élève à 36,2 % avant de baisser de 5 % par an. Résultat, au bout de 22 ans, l’État n’assujettit plus vos gains. Attention, le vendeur doit "être en mesure d'établir de façon probante la date et le prix d'achat du bien ou peut justifier qu'il le détient depuis plus de 22 ans." Il faut donc être en possession de documents officiels démontrant l'acquisition (facture, acte notarié, etc.).

Jean-François Faure jure que les bijoux ne tiennent pas la comparaison : "À l’achat, vos bijoux coûtent 3 à 4 fois le prix de l’or qu’ils contiennent. Vous devez rémunérer le joaillier qui l’a façonné, la TVA et vous remettrez la main à la poche lors de sa revente pour dédommager l’État."