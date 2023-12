L'or à son plus haut historique : faut-il vendre ses réserves maintenant ?

La hausse continue de l’inflation risque de faire perdre de l’argent aux épargnants. De son côté, l’or a touché en début de semaine un plus haut historique. Que faire de ses pièces, lingots ou de ses valeurs équivalents papier ? Laurent Schwartz, Président du Comptoir National de l’Or, répond que tout dépend de vos projets.

Plus de 2 135 dollars l’once d’or. Le 4 décembre au matin, les marchés asiatiques se sont affolés en faveur de ce métal précieux. Résultat, le kilo d’or s’est affiché à plus de 61 100 euros. Même s’il a reperdu un peu de gras, le prix du métal jaune a bondi de 11,5 % depuis janvier 2023. De quoi faire pâlir livrets A, sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou assurances vie, dont la rémunération plafonne entre 3 et 5 %.

Les Français ne s’y trompent pas : entre 7 et 8 % d’entre nous détenons environ 2 500 tonnes d’or, sous forme de lingots, de pièces, jetons ou Napoléon ou d’instruments financiers (papier). De son côté, la Banque de France en possède plus de 2 400 tonnes. Fiscalité attrayante, placement souvent considéré comme sûr et rentable, l’or fait la fierté de ses possesseurs. Laurent Schwartz, Président du Comptoir National de l’or, considère ce métal noble comme tangible, toujours protégé contre la destruction de valeur.

"Vous ne commettez pas une erreur en vendant votre or aujourd’hui surtout si vous avez un projet immobilier"

Est-ce le moment de vendre son or ?

Laurent Schwartz : Tout dépend de l’horizon et des besoins de chacun. Vous ne commettez pas une erreur en vendant aujourd’hui surtout si vous avez un projet immobilier par exemple. L’or va-t-il continuer d’augmenter ? Certainement. Les plus hauts historiques se succèdent depuis une quinzaine d’années. Mais généralement, nos clients ne spéculent pas, ils considèrent cette réserve comme une épargne de bon sens et un gage d’assurance et de sécurité. Il n’existe pas de moment pour vendre, c’est le moment choisi par le client qui compte.

Peut-on faire une bonne affaire en achetant de l’or à ce prix ?

En 2012, le cours de l’or s’affichait à 44 000 euros le kilo. Les acheteurs qui se sont lancés ne le regrettent pas aujourd’hui. Sur les 15 dernières années, les investisseurs auraient eu tort de ne pas acheter au plus haut. Au regard du CAC40, l’or reste deux fois plus rentable avec une augmentation de moins de 4 % par an en 20 ans.

Si vous voulez acheter de l’or, je vous conseille de ne pas courir après son cours. Achetez-en plusieurs fois de petites quantités pour vous libérer des indicateurs de valeur.

Les acheteurs d’or en font une réserve de transmission Laurent Schwartz, Président du Comptoir National de l’Or

Pourquoi investir dans l’or ?

Les particuliers ont tendance à conserver leurs réserves d’or sur du long, voire du très long terme. Ils en font une réserve de transmission aux enfants. Les acheteurs d’or estiment qu’il s’agit d’une valeur protégée qui ne souffre d’aucune contrepartie. L’or ne se soumet à aucun intermédiaire risquant de faire faillite. Si vous placez votre argent en banque, par exemple, la Banque centrale entretient avec vous une dette qui s’érode avec l’inflation. Si l’or fluctue, comme tout actif, il reste peu probable qu’il ne vaille plus rien. L’extraction en déclin fait de ce métal précieux une ressource de plus en plus rare, alors que la demande demeure soutenue. Les banques centrales ne s’y trompent pas en achetant beaucoup d’or pour stabiliser leurs réserves.

Quels sont les facteurs qui font fluctuer la valeur de l’or ?

L’or reste très lié à la valeur des monnaies. Ces derniers jours, les taux d’intérêt américains baissent, de quoi libérer les mains des banquiers centraux qui vont pouvoir baisser les taux. Cette baisse de la valeur de la monnaie augmente mécaniquement le prix de l’or. La géopolitique joue également beaucoup sur le cours de l’or et les crises en dopent souvent la valeur. Aujourd’hui, nous avons une guerre en Ukraine, un conflit au Proche-Orient avec un risque fort d’embrasement en cas d’intervention d’autres pays, entre autres. Ces dernières années, la multiplication de ces événements a permis à l’or de se maintenir à un prix élevé malgré la forte augmentation des taux d’intérêts.

Qui sont les profils des acheteurs d’or ?

Nous avons toute sorte de clients. Leur panier est différent en fonction des profils : les uns se procurent une pièce d’or pour quelques centaines d’euros, les autres, chefs d’entreprises, placent une partie de leur trésorerie. C’est une façon pour eux de diversifier et de stabiliser leur épargne avec généralement entre 5 et 10 % de leurs économies en or.

Les bijoux en or ont-ils la même valeur ?

Acheter un bijou revient à s’offrir un objet. Il est façonné par un joaillier et vous payez également son travail. Impossible de fabriquer un bijou à base d’or pur. Malléable et mou, il finit par se détendre. Les bijoutiers le mélangent à d’autres métaux. Acheter une pièce ou un lingot permet de posséder 99,9 % d’or pur.