Épargne : le compte à terme, une bonne idée pour sécuriser vos rendements

L'ouverture d'un compte à terme nécessite la signature d'un contrat entre la banque et son client. Au moment de signer, vous devez connaître le montant minimum et maximum que vous pouvez déposer, la durée du compte à terme, le taux d’intérêt, le mode de calcul de la rémunération et les dates de paiement des intérêts et d’autres conditions éventuelles à l’instar de la souscription à d’autres produits d’épargne couplés par exemple.

Attention, si vous retirez vos fonds avant la fin du contrat, vous vous exposez à des pénalités. Généralement, elles consistent à clôturer le compte à terme et à baisser vos rendements de plusieurs dixièmes de points.

Il existe plusieurs formules de compte à terme aux taux d’intérêt différents :

- Taux fixe, connu et fixé à l'avance au contrat.

- Taux progressif, prévu à l’avance, augmente chaque trimestre, semestre ou année. Plus vous placez longtemps, plus le taux d’intérêt augmente. En réalité, ce type de contrat se compose de plusieurs comptes à terme successifs avec chacun un taux fixe.

- Taux variable, indexé sur un taux de marché ou un indice de référence à l’image de l’Euribor ou le taux des obligations assimilables du Trésor (OAT). Dans ce cas-là, impossible de connaître le taux à l’avance : il fluctue en fonction de l'évolution de l’indice suivi, à la hausse comme à la baisse.

Il peut également se coupler à un autre produit, à l’instar d’un plan épargne logement.

Vous pouvez bénéficier du versement des intérêts sur diverses périodicités : mensuelle, trimestrielle, annuelle, voire in fine (à l'échéance du contrat). Outre ce dernier cas, la banque verse les intérêts directement sur le compte à terme et ils s'ajoutent au capital. Les intérêts entrent donc dans le calcul de la somme restituée lors de la période suivante.

Méfiez-vous des frais de gestion. La plupart des établissements proposent des comptes à terme gratuits. Néanmoins, n'oubliez pas de vous en assurer en lisant le contrat.