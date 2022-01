Où investir en 2022 ?

Privilégiez l’achat de parts de SCPI

Les SCPI allient la solidité de la pierre et la performance. Les meilleures SCPI rapportent en effet plus de 6 % nets par an sans la moindre contrainte de gestion. Investir en SCPI revient à être copropriétaire à la fois d’immobilier tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts logistiques, immobilier de santé…) et d’immobilier résidentiel. Les SCPI semblent être aujourd’hui la meilleure solution pour investir son argent en 2022.

Les SCPI investissent désormais dans l’Europe toute entière pour faire bénéficier à leurs associés de rentabilités élevées et d’une absence de prélèvements sociaux. Moins d’impôts, cela veut dire plus de gain de pouvoir d’achat !

Les SCPI sont adaptées à tous les profils d’épargnants, du senior à la retraite au quarantenaire, en passant par le jeune actif.

Les SCPI répondent ainsi à plusieurs objectifs pour investir :

- Préparer sa retraite

- Se créer des revenus complémentaires

- Capitaliser une somme d’argent

- Augmenter son pouvoir d’achat

Conseil d’expert : "L’achat de parts de SCPI de rendement est un élément structurant de tout patrimoine. La SCPI remplace l’achat d’un appartement locatif classique pour de nombreux investisseurs" selon Grégorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).

Cas pratique : Après des années de gestion locative avec trois studios proches des facultés dans une ville de taille moyenne, Paul P., un investisseur immobilier a décidé de jeter l’éponge et de tout revendre. Il a investi l’argent de la vente sur un portefeuille de SCPI de rendement afin de continuer à percevoir un revenu élevé, mais cette fois sans se créer des tracas….

"Cela faisait des années que j’entendais parler des SCPI. J’ai fait le calcul de la rentabilité de mes studios et j’ai fait un constat simple : mieux valait m’épargner cette gestion qui me fatiguait pour choisir d’excellentes SCPI qui me rapportent plus de 6 % par an et me permettent de me concentrer sur l’essentiel. Je recommande le site de La Centrale des SCPI pour réaliser son achat" explique Paul P.