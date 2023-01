Comment arrêter de se faire du mauvais sang en découvrant les résultats de son assurance vie en fonds euros ?

Heureusement pour les épargnants, il existe une porte de sortie à ce gouffre financier qu’est devenu le fonds en euros : le rachat partiel ou total de son contrat d’assurance-vie.

Pour réinvestir l’argent de ce rachat, un placement se démarque par sa solidité et son rendement : la SCPI, ou Société Civile de Placement Immobilier. C’est en effet une alternative de poids à prendre en considération pour mieux placer son argent.

Explications sur le fonctionnement d’une SCPI :

Devenir associé d’une part de SCPI permet de détenir une fraction d’un parc immobilier pouvant peser des centaines de millions d’euros et d’en percevoir les revenus sous forme de loyers sans la moindre contrainte de gestion.

Pour investir en immobilier, les épargnants délaissent l’achat d’un appartement locatif au profit des SCPI. Cela est notamment dû aux nouvelles normes énergétiques et à la gestion chronophage engendrée par la location d’un appartement. La SCPI est aujourd’hui la référence pour investir sereinement son argent en immobilier. Le taux de satisfaction des épargnants frôle d’ailleurs les 100 %.

"Avec des performances pouvant dépasser 6,5 % nets pour les meilleures d’entre elles, les SCPI font face à l’inflation et sont un atout de taille pour augmenter son pouvoir d’achat. Il n’est pas étonnant que toujours plus d’épargnants nous appellent au 01.44.56.00.23 pour reprendre leur épargne en main et investir en parts de SCPI" nous explique Thibault Le Coail, manager au sein de La Centrale des SCPI, leader de la distribution de parts de SCPI en ligne.

Combien rapporte un montant de 75 000 euros investi sur le placement SCPI ?

Une somme de 75 000 euros investie en part de SCPI peut rapporter jusqu’à 400 euros par mois. Une aubaine pour augmenter considérablement son pouvoir d’achat et contrer la hausse du coût de la vie. Le prix d’une part de SCPI a également tendance à s’apprécier avec le temps, selon les revalorisations du prix des parts de SCPI, 75 000 euros placés aujourd’hui peuvent en valoir bien plus dans quelques années.

Bon à savoir :

Tout comme l’assurance-vie, investir en SCPI est un réel atout pour préparer sa succession. Il existe en effet des stratégies d’investissement astucieuses permettant de préparer sa transmission grâce aux SCPI.