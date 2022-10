L'inflation va-t-elle consumer votre argent ?

Vous viendrait-il à l'idée de brûler vos économies avec un briquet ? Bien sûr que non ! Et pourtant, le fait d’avoir un comportement passif face au feu destructeur de l’inflation sur votre épargne est néfaste pour votre pouvoir d'achat. Il est donc urgent de fuir les placements qui vous font perdre de l’argent pour basculer votre épargne sur des investissements plus rémunérateurs.

Savez-vous d'ailleurs qu’il existe un placement légal et encadré par le législateur qui rapporte actuellement 6 % net directement versés sur votre compte bancaire ? De quoi faire du bien à votre porte-monnaie !