Pourquoi y a-t-il urgence à mettre à l'abri l’argent de votre compte courant ?

Les sommes laissées sur les comptes courant ont l’avantage d’être disponibles immédiatement, mais, avec une inflation qui devrait dépasser les 5 % d’ici la fin de l’année, si le support de placement rémunère moins que l’inflation alors l’appauvrissement est inévitable.

Par ailleurs, nous assistons à une explosion des fraudes, les arnaques sont nombreuses et laisser des sommes importantes sur les comptes courants expose encore davantage les épargnants aux conséquences désastreuses de ces piratages souvent liés aux cartes bancaires.

L’argent qui dort sur les comptes courants représente finalement le désarroi du client face aux propositions souvent peu intéressantes de sa banque, sans compter le turnover des conseillers et les nombreux frais bancaires qui finissent par donner le tournis.

L’avis d’expert : "Bien entendu, il est fortement recommandé de garder à sa disposition une épargne de sécurité sur son compte courant pour faire face aux dépenses et aux aléas de la vie courante mais attention y laisser trop d’argent est contre-productif ! Retirer une partie des sommes du compte courant pour les placer ailleurs semble aujourd’hui évident" indique Anne Cocagne, consultante sénior de La Centrale des SCPI www.centraledesscpi.com.

Aujourd’hui, il y a urgence à augmenter son pouvoir d’achat et à préparer sa retraite, des objectifs qu’il est possible d’atteindre en plaçant son argent en immobilier, la valeur refuge à privilégier, notamment via les SCPI.

En effet, mieux vaut-t-il laisser son argent dormir sur un compte dont le rendement est négatif compte tenu de l’inflation ou le placer en SCPI et percevoir un rendement annuel de 6 % ?