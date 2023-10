Épargne pour la retraite : ces erreurs que vous devez absolument éviter

Une autre erreur consiste à confondre le mode de vie présent et futur. Pour bien choisir son épargne-retraite, il est nécessaire d’anticiper également ses besoins. En effet, si les revenus baissent à la retraite, c’est aussi souvent le cas des dépenses. Par exemple, si vous êtes devenu propriétaire ou que vous n’avez plus d’enfant à charge. A contrario, le financement de la dépendance ou la volonté de laisser un héritage confortable joueront aussi. C’est pourquoi il est important de calculer ses futurs besoins, en tenant compte d’éléments incertains, comme le niveau de l’inflation. Oublier ces aléas peut conduire à de mauvaises surprises. Les produits d’épargne, le montant des pensions ou les règles fiscales peuvent aussi évoluer au fil des années. Diversifier ses investissements et prévoir un matelas de sûreté est donc préférable.

Pour choisir ses placements, il ne faut pas se contenter de viser ceux qui sont assimilés à l’épargne-retraite, comme le PER et l’assurance-vie, mais bien choisir des investissements adaptés à sa situation présente et future. Dans certains cas, un achat immobilier sera par exemple plus intéressant que d’immobiliser son capital dans un produit d’épargne. Face au grand nombre de solutions et aux règles fiscales parfois complexes, les conseils d’un professionnel peuvent être précieux.