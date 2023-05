Quelles sont les trois habitudes à perdre pour sauver son argent du feu de l’inflation ?

Selon les experts de la gestion de patrimoine, les Français ont de nombreuses lacunes et de très mauvaises habitudes en matière d'épargne, ce qui peut s'avérer très préjudiciable dans le contexte actuel d'inflation. Voici trois habitudes qu'il est impératif d'abandonner pour sauvegarder son pouvoir d'achat.

Premièrement, laisser son épargne dormir sans rien faire est la pire chose à faire. Avec une inflation de 6,3 % sur un an en avril 2023, laisser son argent sur un compte courant revient à le gaspiller. Prenons un exemple concret : un épargnant qui a laissé 50 000 euros sur son compte courant pendant un an a perdu, à fin avril 2023, 3 150 euros de pouvoir d'achat. Il est donc essentiel de mettre un terme à cette mauvaise habitude afin d'échapper à la montée en flèche de l'inflation.

Deuxièmement, faire appel à son banquier pour placer son argent est une pratique qui persiste à tort. Avec une inflation aussi élevée, cela peut être très préjudiciable pour le pouvoir d'achat. En effet, les banques mettent en avant deux types de placements en 2023 : le Livret A et l'assurance-vie en fonds en euros. Malgré une récente hausse, le rendement actuel du Livret A ne parvient pas à compenser l'inflation. Parallèlement, les assurances-vie en fonds en euros connaissent une chute depuis dix ans. Avec un rendement moyen d'environ 2 % en 2022 et la possibilité de geler vos avoirs en cas de crise, il est aberrant d'envisager d'y placer son argent en 2023.

Troisièmement, faire appel à une agence immobilière pour investir dans l'immobilier n'est plus une solution optimale. Acheter un appartement locatif est devenu trop contraignant et peu rentable. Aujourd'hui, la plupart des grandes villes françaises sont soumises à un plafonnement des loyers, limitant ainsi le rendement à moins de 3 % brut. Pourquoi s'embêter à gérer un appartement si cela ne rapporte plus ? Heureusement, il existe des alternatives solides et rentables, comme les SCPI, pour investir intelligemment son argent.