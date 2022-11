SCPI : les dessous du placement qui vous verse des revenus cash sur votre compte courant !

L'engouement pour le placement SCPI est phénoménal depuis le retour en flèche de l'inflation qui fait mal au porte-monnaie des Français. Avec un taux de rendement pouvant dépasser 6 % nets, la SCPI est loin devant les assurances-vie en fonds euros scotchées autour de 1 %. Autre atout du placement SCPI, l'investissement est facile à réaliser en ligne grâce à des nouveaux acteurs du digital, plus agiles que les banques, souvent dépassées par un monde qui change. Examinons le fonctionnement de ce placement "anti-inflation" pour les épargnants soucieux de leur pouvoir d'achat et qui souhaitent recevoir plus d’argent sur leur compte courant.