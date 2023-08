Épargner pour sa retraite : quelles sont les solutions les plus avantageuses ?

Ce produit séduit notamment par sa modularité. Il est possible de choisir des investissements plus ou moins rentables et risqués. Ces dernières années, les performances oscillaient entre 2 % et 8 % selon les types d’investissement. Les PER d’entreprises peuvent être transférés vers un PER individuel en cas de changement de travail. De plus, les montants versés sont déductibles des impôts jusqu’à une certaine limite qui dépendra de vos revenus, mais qui sera au minimum de 4.114 euros en 2023. Le PER présente donc de nombreux avantages, mais il convient de bien renseigner sur les frais qu’il impose (entrée, gestion…) ainsi que sur sa fiscalité. Selon vos choix, les rentes ou le capital pourront être plus ou moins imposés. L’épargne est par ailleurs bloquée jusqu’à la retraite, sauf en cas d’accident de la vie, d’achat d’une résidence principale ou de changement de statut. Là encore, il faudra tenir compte des conséquences sur votre taux d’imposition.