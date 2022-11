Que faire quand un commerçant se trompe sur le prix ? Le 13H à vos côtés

Après avoir consulté un opticien d'une grande chaîne de magasins, une vendeuse a présenté à Teddy un panel de montures de lunettes qui étaient censées être remboursés par sa mutuelle. Or, deux mois plus tard, le directeur de l'établissement l'informe que sa collaboratrice s'est trompée... et lui réclame 150 euros.

Comment procéder quand un commerçant fait une telle erreur ? Celui-ci a-t-il le droit de réclamer la différence quelques jours plus tard ? D'une manière générale, le commerçant qui se trompe sur un prix doit l'assumer. Cette règle s'applique à plusieurs situations, notamment en cas de mauvais affichage des tarifs. Mais il y a quand même des exceptions : si l'erreur sur le prix était évidente, dérisoire ou anormale, le commerçant pourrait vous demander de payer la différence ou annuler la vente.