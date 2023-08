Est-ce qu’une banque en ligne est forcément une néo-banque ?

On peut dire qu’une néo-banque est une banque en ligne, mais que la réciproque n’est pas vraie. Toutes les deux sont dépourvus d’agence physique et ne proposent donc que des interactions numériques. Généralement, la néo-banque ne proposera d’ailleurs qu’une application mobile, sans site internet classique. La première grande différence est qu’une banque en ligne est « systématiquement adossée à une banque classique », rappelle l’Institut national de la consommation (INC). Par exemple, Boursorama est une filiale de la Société générale, et Fortuneo est une filiale du Crédit Mutuel. Les néo-banques peuvent en revanche être indépendantes ou adossées à des sociétés qui n'appartiennent pas au secteur bancaire.

Les services offerts par les néo-banques sont souvent moins nombreux. Elles ne proposent généralement que des produits d’épargne basiques. Leurs offres de crédits sont rarement aussi intéressantes que celles des banques en ligne ou traditionnelles. Ce n’est d’ailleurs pas là leur modèle économique. Mais elles doivent être agréées comme organisme de crédit, ce qui permet de garantir les fonds, pour se présenter comme néo-banque. Si une application ne bénéficie pas de ce sésame, il s’agit d’un simple système de paiement en ligne et non d’une banque. Souvent, les néo-banques ne proposent pas non plus d’émettre ou d’encaisser les chèques et n’offrent aucun conseil personnalisé, tandis que cela reste possible avec les banques en ligne. Enfin, des frais supérieurs peuvent s’appliquer, par exemple en cas de découvert.