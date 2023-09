Est-ce que je peux prétendre à une indemnisation pour perte de revenus après un accident ?

En réplique, l’intéressée présente les témoignages de voisins et de proches auxquels elle a dit, avant l’intervention médicale, avoir l’intention de reprendre un travail. Des témoignages que la Cour de cassation trouve insuffisants pour prouver la réalité d’une recherche de travail non satisfaite à cause de l’accident médical. "Il ne suffit pas d’avoir eu l’idée ou l’envie de retravailler et d’en avoir fait part à son entourage pour que cela devienne un projet certain et justifie une indemnisation." Les juges concluent qu’en pareil cas, une indemnisation aurait alors pu procurer un profit à la victime alors que le principe de l’indemnisation est de ne provoquer ni perte, ni profit.