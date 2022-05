Est-il vrai que je peux bénéficier d’une aide de la CAF pour mes vacances ? Le 20H vous répond

Peut-on aller en Espagne avec une carte d’identité périmée ?

Les cartes périmées depuis moins de 5 ans sont normalement tolérées en Espagne (comme le veut la règle française), nous indique le ministère des Affaires étrangères. Mais en fait, le pays ne l'a pas officiellement confirmé (en revanche, il accepte bien un passeport périmé de moins de 5 ans). Donc vous risquez d’être embêté, soit à l’embarquement, soit pendant votre séjour, si vous êtes contrôlé, nous explique l'ambassade de France en Espagne.

D’autres pays l’acceptent. C’est le cas de la Croatie, de la Grèce ou encore de l’Italie. Vous trouvez la liste complète ici. Si vous choisissez ces destinations, vous pouvez donc voyager sereinement avec votre carte d’identité périmée.

Mon agence de voyages me demande une somme supplémentaire à cause de la hausse du kérosène. A-t-elle le droit ?

Oui, elle est tout à fait dans son droit. C’est une clause qui existe dans certains contrats de voyage. "Le prix du baril est passé de 75 dollars en janvier à 112 aujourd'hui. Cela arrivait peu avant, mais depuis la guerre en Ukraine, certains professionnels n’ont d’autres choix que de répercuter la hausse du carburant sur le prix des voyages", nous explique Guillaume Beurdeley, responsable juridique des entreprises du voyage.

Il faut donc bien vérifier avant de signer. Si cela vous arrive, sachez que le voyagiste doit vous prévenir au moins 20 jours avant le départ, passé ce délai le prix ne peut plus bouger. Et si l’augmentation dépasse les 8% du prix du séjour, vous avez le droit de demander une annulation et un remboursement intégral, comme le rappelle la DGCCRF.