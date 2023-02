Existe-t-il une limite d’âge pour faire une donation ? Le 20H vous répond

Je voudrais aider financièrement mes petits-enfants. Existe-t-il une limite d'âge pour leur faire une donation ?

Pour faire la donation, non. Mais pour que celle-ci soit exonérée d’impôts, oui, il y a bien une limite d’âge ! "Il faut avoir moins de 80 ans", rappelle Olivier Bertaux, juriste-fiscaliste pour l’association Contribuables Associés. Le trésor public donne un exemple sur son site : "Une petite fille majeure peut recevoir de son grand-père de moins de 80 ans un total de 63.730 euros en exonération de droits." La moitié correspond à un don familial, l’autre à un don manuel. Les dons répondent aux mêmes règles d’exonération, comme on peut lire sur cette autre page du trésor public.

"Le mieux, c’est de vous y prendre le plus tôt possible, car cet abattement est renouvelable tous les 15 ans", conseille Virginie Pradel, avocate-fiscaliste et présidente de l’Institut de recherche sur le droit et la fiscalité.