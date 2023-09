Faire pousser des arbres, acheter une forêt : faut-il investir dans le bois ?

La première option est de boiser un terrain qui vous appartient déjà et dont vous n’avez pas l’utilité ou qui n’est pas constructible. Bien sûr, on ne s’improvise pas sylviculteur en un week-end. C’est pourquoi certaines entreprises (Arbrepaulownia, Paulowniaplant) proposent ainsi de fournir les plants et d’accompagner les propriétaires, puis de racheter le bois à prix garanti. Elles misent sur du paulownia, des arbres résistants, qui s’adaptent à la plupart des sols et croissent rapidement.

Les promesses de rentabilité sont impressionnantes, avec un investissement multiplié par quatre (hors taxe) entre la plantation et la vente. Toutefois, la mise de départ est importante. Si l’achat des plans ne représente "que" quelques milliers d’euros par hectare, l’essentiel du coût sera généré par l’irrigation, le matériel et l’entretien. Arbrepaulownia recommande une enveloppe de 18 000 euros par hectare. De plus, il faut garder à l’esprit que toutes les parcelles n’auront pas le même rendement selon leur situation. Si le prix de rachat au mètre cube peut-être garanti par l’entreprise, le montant total ne peut l’être. C’est donc un investissement sur le long terme qui nécessite une mise de départ conséquente et ne générera des revenus qu’au bout de huit à 10 ans.