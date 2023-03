Faut-il modifier carte et grise et assurance si je prête la voiture que je n’utilise plus ? Le 20H vous répond

Je n'utilise plus ma voiture en raison de mon âge et souhaite la prêter à mon petit-fils. Faut-il modifier la carte grise et l'assurance ?

C’est non pour la carte grise, puisque vous restez propriétaire du véhicule. "Il faut le faire si vous donnez définitivement votre véhicule à votre petit-fils", conseille Michel Benezra, avocat en droit routier et des dommages corporels. Mais c’est un grand oui côté assurance auto, comme le confirme le site du service public : "Si vous prêtez votre véhicule de façon continue à une personne, vous devez le signaler à votre assureur."

Cela s’applique "même si votre contrat couvre déjà les conducteurs occasionnels", ajoute Luka Payras, responsable des pôles Finances et Assurance du comparateur Selectra. De fait, votre petit-fils va conduire cette voiture plus que vous. Deux options : "Soit vous le déclarez conducteur secondaire sur votre contrat, soit il contracte une offre à son nom." Dans les deux cas, le prix de l’assurance auto va changer. Et certainement à la hausse, si votre petit-fils est jeune conducteur !