Faut-il payer la taxe foncière de ma résidence principale si je réside en maison de retraite ? Le 20H vous répond

Je viens de rentrer en maison de retraite, j’ai conservé ma résidence principale. Dois-je payer la taxe foncière alors que je n’y habite plus ?

Non ! "La taxe foncière reste due, même si vous n'habitez plus votre résidence", tranche Virginie Pradel, avocate-fiscaliste et présidente de l’Institut de recherche sur le droit et la fiscalité. Cela nous est confirmé par le site du trésor public, qui énumère deux cas d’exonération : "vacances d’une maison destinée à la location" et "inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable à usage commercial ou industriel". En revanche, "si vous étiez déjà exonéré de la taxe foncière en raison de vos revenus et de votre âge, vous conservez cet avantage", rappelle Olivier Bertaux, juriste-fiscaliste pour l’association Contribuables Associés.

Comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article, vous pouvez avoir une réduction de votre taxe foncière à compter de vos 65 ans et sous conditions de ressources.