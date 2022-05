Faut-il suspendre sa ligne si son téléphone est volé ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Dans la vidéo en tête de cet article, Garance Pardigon répond à leurs questions, dont une liée au vol de téléphone, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Faut-il suspendre sa ligne téléphonique si son téléphone est volé ?

Oui et faites-le sans attendre ! Sinon vous risquez d’avoir une mauvaise surprise sur votre facture de téléphone à la fin mois. "Le voleur peut souscrire à des abonnements ou à des options payantes sur internet, alerte Franck Gicquel, expert en sécurité numérique pour le service public d’assistance aux victimes de cybermalveillance. Il n’y a pas besoin de votre carte bancaire pour ça, une ligne téléphonique suffit ! C’est vrai par exemple pour des sites de jeux vidéos ou de paris en ligne.

Le ministère de l’Intérieur vous met également en garde contre les appels surtaxés, en particulier vers l’étranger. "Suspendre votre ligne signifie bloquer votre carte SIM. Le voleur ne pourra alors plus émettre d'appels", peut-on lire dans cet article.

Rassurez-vous : bloquer votre SIM n’implique généralement pas de changer de numéro de téléphone. Votre opérateur va simplement émettre une nouvelle carte au même numéro. Et qui sait, avec un peu de chance, vous retrouverez peut-être votre téléphone. "Tous les smartphones disposent désormais d’un numéro d’identification et peuvent être bloqués à distance", poursuit Franck Gicquel. Mais cela implique de déclarer le vol (ou la perte) au commissariat le plus près de chez vous !