Comment payer ses billets de train en chèques vacances sans aller au guichet ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées aux vacances, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Faut-il toujours aller au guichet pour payer ses billets de train en chèques vacances et faire la queue pendant des heures ?

C'est possible d'y échapper ! Puisque maintenant, vous pouvez payer en chèques vacances via le site et l'application SNCF. "Chaque année, entre juin et août, un billet de train sur cinq est payé en Chèques-Vacances dans les gares et boutiques SNCF", explique la compagnie ferroviaire dans son communiqué.