Fiscalité : cette nouveauté qui arrive sur votre avis d’impôt sur les revenus

Le taux marginal d'imposition :

Il découle du mécanisme des tranches d'impôts, qui permet à l'administration fiscale d'utiliser un barème progressif pour calculer ce que chacun doit payer (c'est-à dire que plus le contribuable dispose d'un revenu élevé, plus son impôt est proportionnellement élevé). Concrètement, le barème est découpé en cinq tranches auxquelles des taux de plus en plus importants s'appliquent :

- 0 % : pour les 10.777 premiers euros de revenus imposables

- 11% : pour les revenus compris entre 10.777 euros et 27.478 euros

- 30% : de 27.478 euros à 78.570 euros

- 41% : de 78.570 euros à 168.994 euros

- 45% : au-delà de 168.994 euros

Ces exemples sont valables pour un célibataire sans enfant. Si celui-ci gagne 30.000 euros en 2022, il sera imposé à 0% sur 10.777 euros, à 11% sur 16.701 euros (27.478 - 10.777 = 16.701) et à 30% sur 2522 euros (30.000-27.478 = 2522).

Dans ce cas, la tranche à 30% est atteinte ; le contribuable a donc un TMI de 30%.

En pratique, d'éventuels revenus supplémentaires seront donc taxés au moins à ce niveau. Cela permet de connaître en un clin d'œil le coût fiscal d'un investissement que l'intéressé hésiterait à effectuer.

Le taux moyen d'imposition :

Il correspond au véritable taux auquel les revenus sont taxés. Pour l'obtenir, il convient de diviser le montant de l'impôt à payer (après déduction des éventuels crédits et réductions d'impôt) par le revenu net imposable. Dans notre exemple, cela donne 8,7%. Si ni la situation ni les revenus du foyer ne changent d'une année sur l'autre, ce taux d'imposition moyen correspond au taux de prélèvement à la source, indiqué notamment sur la fiche de paie.