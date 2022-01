Flambée du prix des carburants : de nouveaux records pour l'essence et le gazole

Pour tenter d'amortir cette hausse des dépenses, le gouvernement a mis en place depuis l'automne le chèque inflation de 100 euros pour les foyers les plus fragilisés, soit 38 millions de Français. Jean Castex a également annoncé la semaine passée le rehaussement du barème de l'indemnité kilométrique de 10%. Le gouvernement n'envisage toutefois pas pour l'heure d'alléger les taxes qui pèsent sur l'essence et le gazole.

Cette flambée sans précédent est due à une hausse continue du baril de pétrole (159 litres), qui a grimpé à 89,8 dollars la semaine passée, soit 1,2 dollar de plus en une semaine. Son coût a bondi de plus de 16 dollars en un peu plus d'un mois : il était retombé à 73,5 dollars la semaine du 20 au 26 décembre.