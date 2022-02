Fonctionnement, fiscalité… tout savoir sur le Plan d’épargne en action

Environ 4 millions de Français investissent en bourse. C’est presque moitié moins que dans les années 2000 où la Bourse, dopée par les valeurs technologiques, semblait tendance. D’après le baromètre 2021 de l'épargne et de l'investissement de l'Autorité des marchés financiers (AMF), 35 % des Français envisagent d’investir en action. Une proportion particulièrement élevée chez les jeunes : 49 % des moins de 35 ans réfléchissent à diversifier leur épargne avec des achats de valeurs boursières. Il faut dire que le sommet historique atteint par le CAC40 fait rêver.

Les 7 156 points, obtenus fin décembre dernier, attirent de nouveau. Karl Toussaint du Wast, conseiller en gestion de patrimoine et cofondateur de Net investissement, confirme : "Le téléphone n’arrête pas de sonner, alors que lorsque la bourse chutait au plus bas début 2009, personne n’appelait." L’investisseur regrette que nous ne cultivions pas notre rapport au risque : "Paradoxe de la nature humaine : si un copain gagne 20 % en bourse, on veut l’imiter alors même que l’on a raté le train de la croissance boursière. Nous restons très angoissés par l’avenir et nous préférons mettre nos économies dans des comptes qui ne rapportent rien. De leur côté, les Américains investissent 100 % de leur économie dans des actions d’entreprises de leur pays, Google, Facebook ou Tesla. Sans ces ressources, ces start-ups ne s’en sortiraient pas."

Bruno Séjourné, directeur de l’École Supérieure d’Économie et de Management des Patrimoines (ESEMAP), répond que l’on ne peut pas en vouloir aux Français : "Dans les années 2000, les comptes d’épargne rapportaient gros (taux de 4 % en 2008 pour le livret A, par exemple). Ces formules déresponsabilisaient les Français qui obtenaient une rémunération réelle sur des produits non risqués." Le spécialiste des comportements d’épargne ajoute qu’il ne subsiste plus aujourd’hui de placement rémunérateur sans risque.

Il existe plusieurs solutions pour investir en bourse : acheter directement une action d’une entreprise, tourner vos unités de compte détenus par votre assurance-vie notamment vers des actions boursières et contracter un Plan d’épargne en action.