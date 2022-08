Garde d'enfants : faut-il s'inquiéter d'une hausse des tarifs ?

Dans ce contexte économique tendu où de nombreux ménages voient leur pouvoir d’achat diminuer, les assistantes maternelles ne répercutent finalement que très peu l’inflation sur leur taux horaire, souligne la plateforme Yoopies. C’est en Corse que le coût horaire est le plus élevé (4,54 euros par heure et par enfant), suivi par la région PACA (4,25 euros par heure et par enfant) et l’Ile-de-France (4,06 euros par heure et par enfant). C’est dans les Pays de la Loire que l’on note l’augmentation la plus forte du tarif horaire (+2,73 %), la région restant cependant l’une des moins onéreuses (3,39 euros par heure et par enfant) avec la Normandie (3,38 euros par heure et par enfant).