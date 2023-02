Ma fille peut-elle m'embaucher comme nourrice de ses enfants ? Le 20h vous répond

Je garde très souvent mes petits-enfants. Ma fille peut-elle m'embaucher comme nourrice, avec un contrat de travail ?

Oui, à condition de garder vos petits-enfants chez votre fille et pas chez vous. "Ça, c’est réservé aux assistantes maternelles professionnelles, avec un agrément. Vous, vous pouvez être la salariée à domicile de votre fille", explique-t-on à la Fédération des Particuliers Employeurs de France, qui peut vous aider dans vos démarches via sa plateforme. Il suffit de signer un contrat et de déclarer les heures travaillées auprès de Pajemploi, plateforme gérée par les services de l’URSSAF. Vous pourrez ainsi bénéficier de tous les avantages.

Dans votre cas à vous, la salariée à domicile, d’une couverture sociale, comme nous le confirment les services de Pôle Emploi :

"À partir du moment où il y a bien existence d’un contrat de travail, et si la personne n’a pas atteint l’âge de la retraite à taux plein, elle pourra bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi". En clair, les éventuels liens familiaux n’interfèrent pas !

Dans le cas de votre fille, elle pourra toucher le crédit d’impôt pour garde d’enfant, "tant que vous n’appartenez pas au même foyer fiscal" précise-t-on au Trésor public.

Pour rappel, ce crédit d’impôt est équivalent à 50% des dépenses totales, dans la limite de 12.000 euros par an… Ce n’est pas rien ! Il peut être instantané, sur demande, pour les enfants de plus de six ans.