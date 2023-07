Gironde : une commune se bat pour avoir un distributeur de billets

Le nombre de distributeurs est en légère baisse, essentiellement dans les villes. En zones rurales, les points d’accès aux espèces sont stables, selon la Banque de France. On peut mettre en place des accès aux espèces dans des commerces ou des bureaux de poste, mais dans la commune de Blasimon (Gironde), on aimerait avoir un distributeur. Un millier d’habitants, plusieurs commerces, des marchés gourmands en été, et depuis quinze ans, le maire réclame un distributeur, mais sans succès. Les commerçants se sentent lésés. La moitié des paiements se fait aujourd’hui en espèce. Il y a cinq ans, c’étaient deux payements sur trois.