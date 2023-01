Êtes-vous concerné par l'avance de crédit d'impôt versée ce lundi ?

L’an dernier, ce mécanisme a coûté 5,7 milliards d’euros à l'État. Selon la fédération des services à la personne, ce système serait cependant bénéficiaire. "Ça coûte plus de 5 milliards et ça rapporte probablement directement autour de 7 à 7,5 milliards. Quand on investit 1 euro, en gros, ça rapporte 1,5 euro dans les caisses de l'État", explique à TF1 Jean-Charles Lopez, vice-président de la Fédération des services à la personne. Cela évite en effet le recours au travail au noir, non déclaré. Pour l’État, ce sont donc plus de cotisations sociales et moins d’allocations chômage à verser. Ce système reste toutefois opaque et l'objectif premier est de le simplifier.