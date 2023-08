Investissement responsable : un marché en plein essor, mais vraiment vert ?

L’impact social et environnemental de notre mode de vie apparaît comme une préoccupation croissante. Et cela concerne aussi bien les produits de consommation courante que l’épargne et l’investissement. Selon un sondage Ifop pour le Forum de l’Investissement responsable de 2022, 60 % des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements. Les produits financiers en accord avec ces principes se sont donc multipliés au cours des dernières années.