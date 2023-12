Habitation, automobile, santé... Les tarifs des assurances à la hausse en 2024

Les tarifs de plusieurs types d'assurance sont prévus à la hausse en 2024. Le montant à payer pour une assurance-habitation devrait notamment augmenter de 5 à 6%. En cause, selon les compagnies d'assurances, les conséquences de l'inflation et du dérèglement climatique.

Payer vos différentes assurances devrait vous coûter plus cher en 2024. Deux études montrent que les tarifs du secteur seront à la hausse l'an prochain, se situant même au-dessus du niveau de l'inflation. Plusieurs types de protection sont concernés. Le site assurland.com a ainsi mis à jour lundi ses estimations d'augmentations de tarifs pour 2024, chiffrées à +5 à +6% en assurance habitation, +3,5% en assurance automobile et +4% en assurance santé.

Des données assez proches de ceux fournis par le cabinet de conseil spécialisé Facts & Figures, qui estime ces augmentations à +6% en habitation et +4% en automobile. Comment expliquer cette montée en flèche des coûts ? "Les évolutions de tarifs ne font que traduire les évolutions de la sinistralité, justifie Franck Le Vallois, directeur général de la fédération professionnelle France Assureurs. Les assureurs subissent comme les Français les effets du dérèglement climatique et de l'inflation."

Tempêtes à répétition et hausse des coûts de réparation automobile

Cette hausse tarifaire n'est pas simple à encaisser pour les assurés, dont le budget est comprimé de toute part par l'inflation, mesurée à 3,4% sur un an en novembre par l'Insee. Dans le détail, le recouvrement des dégâts liés à la succession des tempêtes Ciarán puis Domingos, ainsi que des récentes inondations, va par exemple nécessairement avoir des conséquences sur les tarifs des assurances habitations. L'augmentation de la fréquence et de la gravité des événements climatiques continuera d'ailleurs à les tirer vers le haut dans les années à venir.

Dans le domaine automobile, les pièces détachées coûtent bien plus cher ces derniers temps. Les coûts de réparation des véhicules explosent donc, avec une hausse des prix de l'ordre de 8,42 % entre juillet 2022 et juillet 2023, selon assurland.com. Résultat : les assureurs comptent aussi faire reposer cette inflation sur leurs clients. Enfin, concernant les assurances santé, le comparateur d'assurances évoque dans un communiqué le "vieillissement" de la population, "l'amélioration des technologies médicales" et "l'augmentation du prix des soins" en 2023 pour expliquer les hausses à venir. Vendredi, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau présidera d'ailleurs une réunion sur le sujet.

En septembre 2022, les compagnies d'assurance avaient promis au gouvernement de maintenir leurs tarifs pendant une période de deux ans, sous l'effet de l'inflation. Seulement voilà, elles considèrent à présent que leur engagement comprenait l'année en cours, c'est-à-dire 2022, malgré le fait qu'elles avaient déjà mis en place des hausses pour cette exercice-là quelques mois avant cet accord... Les profits des assureurs restent pendant ce temps-là tout à fait honorables. Le bénéfice net d'Axa atteignait par exemple près de 6,7 milliards d'euros l'an dernier et dépassait déjà les 3,8 milliards d'euros au premier semestre 2023.