Hausse des prix : bientôt un chèque alimentaire mensuel pour les ménages modestes ?

Dans le détail, l'inflation a fait grimper en 2022 de 27 euros le montant minimal du budget alimentation d'une famille de quatre personnes, à 477 euros mensuels contre 450 en 2021. Dans un contexte où l'inflation alimentaire a dépassé les 12% sur un an en 2022, avoir une alimentation équilibrée permet entre autres de débourser moins, souligne Familles rurales, selon qui la hausse des prix des produits sains s'est limitée à 8,3%. Parmi les sept catégories de produits retenues, les légumes secs (+3,8%) ont connu la plus faible inflation et les matières grasses (+12,9%) les plus fortes hausses de prix. Les produits céréaliers et féculents se sont renchéris de 11,2%, le prix des fruits et légumes progressant de 10,7%.

"L’explication tient notamment au fait que les produits les plus sains pour notre santé sont généralement les aliments les moins transformés et dont la production nécessite un moindre nombre d’intermédiaires", souligne Famille rurales dans son étude.