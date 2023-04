Héritage, assurance-vie… : être sain d'esprit n'est pas suffisant pour signer un acte indiscutable

Les affaires de testament animent beaucoup les prétoires. En pratique, n’importe qui peut rédiger un testament jusqu’à son dernier souffle. Pour être considéré comme authentique, le testataire doit le signer en présence de deux témoins et du notaire. Il doit faire preuve de lucidité et garder un esprit libre et éclairer. S’il ne peut signer, l’acte devra le préciser et assurer la cause de cette incapacité. La Cour de cassation rappelle, à propos de l’affaire suivante, que rester sain d’esprit ne suffit pas.

Un père de famille décide de changer les bénéficiaires de son assurance-vie. Quelques mois avant sa mort, il dicte et signe deux avenants en vue de modifier le nom des bénéficiaires de son assurance-vie. Les anciens et les nouveaux bénéficiaires se disputent alors.

Les premiers contestent que le défunt ait réellement voulu ce changement et que la signature de l'avenant ait reflété sa volonté certaine. Les nouveaux bénéficiaires répliquent qu’il restait sain d'esprit au moment de signer. "Le code civil ne pose que cette exigence pour qu'un acte soit valable, outre l'absence d'un vice du consentement (erreur, dol ou violence) qui n'est pas invoqué en l'espèce", ajoutent-ils.