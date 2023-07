Héritage : continuez à louer un appartement à des touristes et vous profiterez d’un abattement fiscal

Hériter d’une entreprise n’a rien d’évident. Le chef d’entreprise récemment décédé clarifie souvent les choses en organisant sa succession par voie testamentaire. Mais tout peut se compliquer si l’entreprise est détenue par plusieurs associés et si le chef d’entreprise n’a rien prévu par écrit. Répartition des titres sociaux, répartition des pouvoirs, etc. Des conflits risquent de survenir rapidement.

Qu’importent les divergences. Pour que le projet fonctionne, chacun des héritiers, légataires ou donataires, doit s'engager dans la déclaration de succession ou l'acte de donation à conserver l'entreprise pendant quatre ans. L’un des héritiers ou l'un des donataires doit quant à lui prendre l'engagement de poursuivre l'exploitation de l'entreprise pendant trois ans à compter de la transmission. Là, confirme la Cour de cassation, l’héritier bénéficie toujours de l'abattement sur les droits de mutation sur les biens utilisés.

À la mort d'un parent, les enfants décident de poursuivre l'activité du défunt. Celui-ci avait créé une entreprise individuelle de location en meublé touristique pour son chalet de montagne. En pareil cas, la transmission à titre gratuit permet de bénéficier d'un abattement de 75 % sur les droits de mutation liés à la valeur des biens affectés à cette activité. Elle concerne l’héritage ou la donation d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il suffit principalement de s'engager à poursuivre l'activité.

Cette fois-ci, le fisc conteste l'application de l'abattement. Le défunt, depuis environ un an, ne louait plus lui-même aux touristes, mais louait à une société qui se chargeait de sous-louer aux vacanciers. "Il n'y a plus d'activité de loueur en meublé touristique", soutient l'administration.