Heures creuses, tarif bleu… à quoi faire attention avant de choisir son contrat d’électricité ?

Si vous déménagez ou si vous voulez changer d’offre d’électricité, prenez en considération plusieurs éléments importants. Le prix du kilowattheure (KWH) et de l’abonnement, la présence d’heures creuses, le tarif réglementé… Tour d’horizon de ce que vous devez savoir.

Attention, le courant électrique à domicile ne va pas de soi. Si vous ne disposez d’aucun contrat, le gestionnaire du réseau électrique déconnecte votre compteur et vous ne recevez plus d’énergie. Vous devez donc souscrire un contrat auprès d’un fournisseur.

Depuis l’ouverture à la concurrence en 2007, le marché de l’énergie s’est libéralisé. Aujourd’hui, une trentaine de fournisseurs vous proposent leurs services. Certains se spécialisent (électricité verte ou produite localement), cassent le prix de leur abonnement ou font évoluer le prix du kilowattheure (KWH) en fonction des pics de consommation. Avant de vous lancer, renseignez-vous sur les différents contrats pour choisir l’offre de fourniture d’énergie la plus adaptée. Voici quelques informations pour vous aider à vous y retrouver.

Trois types de contrats

Il existe trois types de contrats : les tarifs réglementés, bloqués ou libres.

- Tarif réglementé (ou tarif bleu) : uniquement commercialisé par le fournisseur historique EDF, il s’appuie sur un prix fixé deux fois par an par les pouvoirs publics sur proposition de la commission sur la régulation de l’énergie. Le bouclier tarifaire protège ainsi les consommateurs des fortes fluctuations du marché.

- Tarif libre : ils se basent sur les offres de marché, déterminés par l’offre et la demande. Tous les fournisseurs en proposent une. Les prix peuvent fluctuer sur des périodes très courtes. Les contrats à tarification dynamique font partie de ces offres en s’adaptant à la demande sur le réseau.

Pour attirer les clients, les fournisseurs alternatifs proposent des "contrats aux tarifs indexés aux rabais". Ils promettent une énergie hors taxe (parfois jusqu’à -17 % en dessous du prix du marché). Un rattrapage s’effectue lorsque le prix du KWH augmente ou par le coût de l’abonnement. En raison d’un contexte de forte hausse des prix de l'énergie sur les marchés, les spécialistes de l’énergie vous conseillent de souscrire un contrat à prix bloqué.

- Tarif bloqué : également appelés tarif fixe, ces contrats vous garantissent un même prix du KWH pendant une durée de 1 à 3 ans. Attention, les prix dépassent parfois les tarifs réglementés. Des fournisseurs commercialisent également des contrats aux tarifs indexés au rabais garantis sur ces mêmes périodes. Dans ce cas, le fournisseur vous accorde une ristourne sur le coût de l’abonnement ou sur la valeur du KWH pendant plusieurs mois.

Heures plaines heures creuses

Il s’agit d’une option tarifaire présente chez la totalité des fournisseurs. Le principe, payer plus cher son kilowattheure d’électricité (et son abonnement) pendant les périodes de fortes demandes, en échange d’une réduction sur les heures moins prisées. En l’occurrence, l’électricité est moins chère entre 22 h et 6 h ou parfois en pleine journée. Le but de cette option tarifaire ? Inciter les particuliers à décaler leur consommation sur des créneaux moins tendus.

Attention, chaque commune choisit sa plage horaire parmi une liste fournie par Enedis. Les périodes creuses imposées figurent sur la facture et doivent correspondre à 8 heures dans la journée. Elles se trouvent forcément dans les intervalles suivants : entre 12 heures et 17 heures ou entre 20 heures et 8 heures.

À l’instar des heures (pleines ou creuses), certains fournisseurs considèrent les jours et affichent des prix différenciés en fonction de la consommation quotidienne. Les tarifs peuvent exploser pendant des jours "rouges" aux fortes consommations et se réduire très fortement en cas de jours "bleus" à la consommation modéré.

Prix de l’abonnement et du KWH

Enfin, pour déterminer ce que vous payez chaque mois, les fournisseurs jouent sur le prix de leur abonnement et du KWH. Sur le marché, vous trouvez des abonnements mensuels entre 11 et 17 euros, tandis que le KWH oscille entre 0,12 et 0,29 €. La puissance souscrite (3, 6, 9 ou 12 kilovoltampères [kava]) joue également sur le prix de l’abonnement.

Pour rappel, le changement de fournisseur reste gratuit. Autrement dit, aucuns frais de résiliation ne peuvent vous être facturés. N’oubliez pas que vous pouvez changer de fournisseur à tout moment.