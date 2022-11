Immobilier : le contrat d’exclusivité empêche le vendeur de publier l’annonce de son bien

Le dictionnaire Le Petit Robert définit ainsi l’exclusivité : produit, activité ou œuvre vendu et exploité par une seule firme. La loi ne dit pas autre chose. Lorsque vous signez un contrat d’exclusivité, aucune partie ne peut s’en départir même si l’une d’entre elle se sent lésée. En immobilier, les agences plébiscitent les mandats d’exclusivité. Ce contrat leur permet de garder la main sur une maison ou un appartement pendant plusieurs mois et interdit au vendeur de proposer à la vente son bien dans un autre établissement. La Cour de cassation précise que le contrat n’autorise pas non plus au vendeur de poster l’annonce de sa vente sur un site de particuliers.

Un propriétaire et un agent immobilier concluent un contrat donnant à l'agent l'exclusivité pour la vente d'un appartement. Une "clause pénale" prévoit qu'en cas de violation du contrat par l'une des parties l'autre recevrait une certaine somme à titre d'indemnisation. La somme prévue revient au montant de la rémunération de l'agence en cas de vente.

Or, le propriétaire publie une petite annonce quatre mois plus tard sur un site internet. L'agent immobilier considère que le vendeur détient le contrat. D’après lui, son exclusivité n’est plus respectée. Le propriétaire répond que publier une annonce n'est pas vendre le bien. Il assure que l'agent immobilier sera payé lorsque le bien sera vendu.