Expropriation : même en mauvais état, des locaux loués doivent être indemnisés

Difficile de réaliser une expropriation. Les affaires jugées par la Cour de cassation se multiplient : les expropriations ne rapportent rien au propriétaire en cas d’insalubrité, les bénéficiaires d’une succession doivent attendre avant de vendre, l’exproprié peut récupérer son bien s’il n’a pas été utilisé par la collectivité locale, etc. Une personne publique (état, collectivités territoriales, etc.) peut contraindre une personne physique ou morale à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité. La collectivité doit se servir de ce terrain pour réaliser un ouvrage public. Loués, les locaux peuvent également faire l’objet d’une expropriation, même s’ils demeurent en mauvais état, confirme la Cour de cassation.

Une commune expropriante refuse d’indemniser le propriétaire d’un appartement. Elle soutient que l'indemnité pour perte de revenus locatifs, lors d'une expropriation de locaux commerciaux, n’est pas due lorsque, au moment de la visite du juge de l'expropriation, il apparaît que les locaux ne sont pas entretenus. Pour la mairie, cette situation révèle une absence d'exploitation.

Le juge de l'expropriation et la Cour d'appel admettent cet argument. À tort, observe la Cour de cassation. "Il est en effet sans importance que les locaux soient encore occupés ou non par le locataire, d'autant que l'ordonnance qui prononce le transfert de propriété éteint automatiquement son bail", affirme la plus haute juridiction française.