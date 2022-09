Dans un lotissement, une construction illicite n’est pas automatiquement détruite

L’illégalité n’engage pas forcément une sanction irrévocable. Même si la justice prouve un non-respect de la loi, le fautif peut s’en sortir. En immobilier, la Cour de cassation vient d’énoncer qu’une construction illicite ne doit pas toujours être détruite.

Un propriétaire demande la démolition de la maison de son voisin. Il estime que celui-ci a construit un bâtiment démesuré, non-conforme au cahier des charges. "Dès lors que le contrat est violé, la démolition peut être exigée", soutient le propriétaire mécontent.

Le cahier des charges du lotissement lie tous les propriétaires, énumère leurs droits, obligations et interdictions. Ce contrat oblige chacun des signataires à respecter un code de conduite précis pour le bien de la communauté vivant dans ce lotissement. "Que le préjudice causé pour les autres soit important ou non, et même s'il n'existe pas, le respect du cahier des charges est une obligation qui suffit pour ordonner la disparition des constructions non-conformes", ajoute encore le plaignant.