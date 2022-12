Impôts 2022 : il n'est pas trop tard pour corriger les erreurs et oublis de votre déclaration de revenus

Si vous avez effectué erreur ou oubli, voici les éléments qui sont susceptibles d'être modifiés : vos personnes à charge, vos revenus, vos charges, mais aussi vos réductions et crédits d'impôts et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les déclarations annexes sont aussi accessibles, tandis qu'il est possible de modifier son RIB à l'issue d'un changement de compte bancaire. "Si après la fermeture du service le 14 décembre 2022, vous n'avez pas effectué de correction, vous devrez présenter une réclamation pour toute modification", précise l'administration.