Impôts 2022 : ce qui change pour votre déclaration de revenus de 2021

Financer des services publics (justice, santé, sécurité, école…), ou payer des prestations sociales (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé…), vos impôts sur le revenu arrivent à point nommé pour permettre à l’État de faire face à ses obligations. En 2020, 39,3 millions de foyers ont déclaré leurs revenus. 45 % d’entre eux, soit 17,6 millions de foyers, ont dû reverser une partie de leurs gains pour un montant moyen de 4 520 euros. De l’autre côté du spectre, 21,7 millions de foyers n’étaient pas imposables (3,4 millions d’entre eux ont bénéficié d’une restitution d’impôt en 2020 de 828 euros en moyenne). En tout, cet impôt a rapporté 76,9 milliards d’euros à l’État en 2020.

Avec le prélèvement à la source, entré en vigueur en 2019, votre impôt est directement retenu chaque mois sur votre salaire et vous n’avez plus qu’à vérifier annuellement les sommes correspondantes en fonction de votre taux. Pour rappel, avec ce dispositif, vous n’avez qu’à vérifier que l’administration fiscale a bien rempli les informations vous concernant. Si c’est bel et bien le cas, même plus besoin de la valider, elle est automatiquement confirmée.

Sur votre espace impots.gouv.fr, attendez-vous à quelques nouveautés avant de vérifier votre déclaration de 2022 pour les revenus et charges 2021. Vous pouvez aussi jeter un oeil sur le calendrier des différentes échéances des impôts.