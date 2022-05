Impôts 2022 : la date limite pour la déclaration papier repoussée au 31 mai

La DGFIP précise par ailleurs que le calendrier de dépôt des déclarations en ligne n'est pas modifié. Découpées en trois zones, la date est fixée au 24 mai pour les départements 1 à 19. Les contribuables vivant dans les départements dont les numéros vont de 20 à 5 ont jusqu'au 31 mai. Enfin, pour la dernière zone, celle qui s'étend des départements 55 au 974, l'échéance s'étend jusqu'au 8 juin pour faire la déclaration en ligne.

L'avis d’impôt sera disponible - que vous soyez non imposable, éligible à un remboursement ou redevable d'un impôt - entre le 25 juillet et le 05 août pour ceux qui ont soumis leur déclaration en ligne. Ceux qui ont choisi la version papier verront leur avis d'imposition arriver dans les boites aux lettres entre le 29 juillet et le 26 août.