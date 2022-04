Déclaration d'impôts 2022 : à qui s'adresser en cas de difficultés ?

Autre possibilité encore, se rendre dans un centre d’accueil de proximité (NRP). Pour favoriser l’accessibilité de ses services, notamment dans les territoires ruraux et dans les quartiers prioritaires, la DGFiP a mis en place il y a un an ce réseau regroupant des lieux d’accueil, répartis sur tout le territoire. Des agents seront présents sur place pour vous guider et répondre à vos questions. Pour savoir où se trouve le centre situé près de chez vous et prendre rendez-vous, il suffit de cliquer sur la carte interactive et d'indiquer votre localisation.