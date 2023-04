Impôts 2023 : les erreurs à ne pas commettre

Les dons peuvent être indiqués dans les déclarations de revenus. Ils donnent droit à une réduction d'impôt, dont le montant s'avère différent en fonction de la typologie de l'organisme à qui le don a été effectué :

- les dons versés à des organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté par la fourniture de repas ou de soins médicaux ou qui favorisent le logement de ces personnes donnent droit à une réduction d'impôt égale à 75% du montant du don (dans la limite de 1000 euros). Sont également concernés les dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violences domestiques, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement ;

- les dons versés à des associations, des organismes d'intérêt général, des fondations reconnues d'utilité publique ainsi que les dons et cotisations versés au profit d’un parti ou groupement politique (plafonné à 15.000 euros par an et par foyer) donnent droit à une réduction d'impôt égale à 66% du montant du don.

Pour éviter les erreurs, les dons versés à des associations qui les utilisent pour venir en aide aux personnes en difficulté doivent être déclarés à la ligne 7UD de la déclaration alors que les dons versés à des associations, des organismes d'intérêt général, des fondations reconnues d'utilité publique doivent être déclarés à la ligne 7UF de la déclaration. Je déclare en ligne 7UH les dons et cotisations versées aux partis politiques. Et je déclare en ligne 7UJ les dons et versements au profit d’associations cultuelles.