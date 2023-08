IMPÔTS - Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : ce qui est prévu

En 2022, il y avait plus de 3,69 millions de résidences secondaires en France, avec une forte prédominance en zone touristique. Prenons l'exemple de la ville de Biarritz : selon Statista, en 1968, les résidences secondaires comptaient pour moins de 20% du parc de logements de la ville. En 2019, cette part dépassait les 41%. Cette expansion des résidences secondaires se retrouve également à Cabourg, Nice ou encore Noirmoutier où la part des résidences secondaires a plus que doublé. Au total, l'année dernière, elles comptaient pour 9,8 % du parc de logements en France.

La présence de résidences secondaires est particulièrement forte sur le littoral atlantique ainsi que dans les régions du sud de la France, avec notamment plus de 560.000 logements concernés dans la seule région Occitanie en 2019, tandis que la Normandie en comptait plus de 182.000. Sur l'Île de Ré et l'Île d'Oléron, plus de la moitié des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels, précise encore Statista.