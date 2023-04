Impôts 2023 : je me suis trompé dans ma déclaration, comment corriger mon erreur ?

Et comme chaque année, une question vous taraude : comment faire en cas d'erreurs ? Sachez qu'il est possible de modifier la quasi-totalité des informations de votre déclaration : personnes à charge, revenus, charges, informations servant au calcul de vos réductions et de vos crédits d'impôts ou encore les informations servant au calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Il est aussi possible de supprimer ou d'ajouter des déclarations annexes et de modifier son RIB en cas de changement de compte bancaire.

Attention toutefois, certains éléments ne sont, eux, pas modifiables. C'est le cas pour les éléments relatifs à l'état civil, pour un changement de situation familiale comme un mariage, un pacs, une rupture de pacs, un divorce ou un décès et pour un changement d'adresse de résidence ou d'envoi. Le seul moyen de modifier l'un de ces éléments est de déposer une réclamation papier à votre centre des impôts.