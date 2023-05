Impôts 2023 : l'intelligence artificielle peut vous aider à remplir votre déclaration de revenus

Notez, au passage, que TaxMind n'est pas le seul "ChatGPT" spécialisé dans les questions fiscales. Depuis quelques semaines, le robot "Climb" s'est aussi positionné sur ce créneau. Pierre-Henri Jaanssens étant justement issu des rangs de Climb.

Il faut néanmoins rester prudent et ne pas négliger l'expertise d'un spécialiste de la fiscalité, bien que le PDG de TaxMind assure que le taux d'erreur de son outil est "très largement diminué et la qualité de réponse (...) plus élevée". "On demande à TaxMind de baser ses réponses non pas sur ce qu'il connaît mais sur ce qu'on lui donne, en utilisant des sources de droit spécifiques", justifie-t-il auprès de nos confrères.